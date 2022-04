Kreishaus in Zerbst nach Feueralarm evakuiert - Bei weiterem Einsatz zieht Polizei Mann aus der Nuthe

Zerbst - Gestern Morgen mussten die Ortswehren Zerbst, Güterglück und Jütrichau in Richtung Zerbster Kreishaus ausrücken. „Mitarbeiter des Hauses hatten gegen 6.20 Uhr in einem Gebäudeteil in der Käsperstraße im Dachgeschoss Brandgeruch wahrgenommen und alarmierten die Leitstelle“, sagt Stadtwehrleiter Denis Barycza. Und tatsächlich, bei der Kontrolle entdeckten die Einsatzkräfte eine Deckenleuchte, bei der das Netzteil sowie die Verkleidung der Decke bereits verschmort waren.