Der Klassiker - Essen auf dem Herd, es sich auf dem Sofa gemütlich machen und einschlafen. Das könnte unter Umständen Lebensgefahr bedeuten. Zwei Bockwürste hätten einem Mann am Zerbster Teufelstein zum Verhängnis werden können.

Küchenbrand in Zerbst: Feuerwehr rettet Mann am Teufelstein aus verqualmter Wohnung

Am 16. November ist es am Zerbster Teufelstein zu einem Wohungsbrand gekommen.

Zerbst - In einem Mehrfamilienhaus am Zerbster Teufelstein ist am 16. November ein Mann leicht verletzt worden. Nachbarn hatten den Rauchmelder gehört, Qualm aus dem Küchenfenster dringen sehen und die Feuerwehrwehr verständigt. Der Alarm ist gegen 9.30 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen.