Kunstobjekt am Zerbster Gymnasium Francisceum erregt Aufmerksamkeit

Was hängt da im Baum? Die Frage stellt sich so mancher, der das Zerbster Francisceum besucht. Auffällig ist das kunstvolle Objekt, das die Neugier weckt. Kreiert hat es eine Elftklässlerin, die sich Einiges mit ihrem Werk gedacht hat.

Zerbst - „Gestalten sie ein eigenes Werk zum Thema environmental Art“, lautete die Aufgabe im Kunstkurs der Elftklässler am Zerbster Gymnasium Francisceum. Als Materialien konnten Stein, Kiesel, Sand, Lehm, Ton, Holz, Pflanzen, Stiele, Blätter, Blüten, Zweige, Äste, Wurzeln, Früchte, Beeren, Zapfen, Harz verwendet werden – quasi alles, was die Natur so hergibt. Auch bei der Technik durften die Schüler sich ausprobieren und schichten, stapeln, stecken, legen, klemmen, flechten etc. Der Spielraum für besonders Kreative unter den Gymnasiasten war also groß.