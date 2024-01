Laut Polizei war es ruhig in Zerbst, doch die Feuerwehr war in der Silvesternacht unterwegs. Im Krankenhaus blieb es ruhig, Wildtiere brachten aber viel Bewegung auf die Straßen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zerbst - Auch wenn es laut Polizeibericht während der Silvesternacht ruhig in Zerbst gewesen sein soll - denn Zerbst fand darin keine Erwähnung - kann man am Morgen danach doch Spuren sehen, die vermuten lassen, dass es vielleicht nicht ganz so ruhig war. Beispielsweise der Postkasten am Bahnhof. Dieser wurde offensichtlich völlig zerstört – Post einschmeißen wird hier erst einmal keiner mehr.