L55 und Kastanienallee: Ölspuren in Zerbst und Lindau beschäftigen Feuerwehren

Ausgelaufener Diesel zieht sich am Dienstag (5. April) über 200 Meter entlang der Zerbster Kastanienallee. Auch in Lindau beschäftigt eine massive Ölspur die Feuerwehr.

Zerbst/Lindau - Eine etwa 200 Meter lange Diesel- oder Benzinspur wurde am frühen Dienstagabend zur Gefahr für Verkehrsteilnehmer in der Kastanienallee. Der Alarm ging gegen 17.20 Uhr bei der Zerbster Feuerwehr ein. „Durch die Nässe und den Regen wurde der ausgelaufene Kraftstoff, vermutlich Benzin oder Diesel, von der Fahrbahnmitte an die Straßenränder gespült“, sagt Einsatzleiter Axel Becker. Das eigens für solche Einsätze umgebaute Fahrzeug habe aber nicht genutzt werden können, da die Pumpe defekt ist.