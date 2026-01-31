Der Kunde ist König – das ist in der Zerbster Lackiererei Heinrich und Richter nicht nur ein Spruch. Ihr Service für die Kunden ist vielfältig.

Zerbst - Sie sind ein eingespieltes Team, sie kennen jede Farbe: Micheal Heinrich und Fred Richter. Ihres Zeichens Lackierer vom alten Schlag. Lackiert wird alles, was der Kunde will.

Selbst nach fast 30 Jahren am Ort, also in der Zerbster Karl-Marx-Straße, sind viele Leute immer noch der Meinung, dass die Lackiererei Heinrich und Richter nur für Autohäuser oder Firmen tätig ist. „Jeder kann zu uns kommen, egal ob nach einem Unfall oder ob der Kunde sonst irgendwelche Lackierungen wünscht“, sagt Michael Heinrich (vorn), einer der beiden Inhaber. Allerdings mangele es ihnen momentan nicht an Arbeit, sondern eher an Kollegen, die mit anpacken.

„Es ist mehr als schwierig Mitarbeiter zu finden. Es gibt kaum bis gar keine Bewerber“, so Heinrich. Und so kämpfen sich die beiden Firmeninhaber so ziemlich allein durch die Aufträge.

Die beiden Männer bieten ihren Kunden auch Reifen- und Räderwechsel an und lagern die Sommer- oder Winterräder ein. Auch die Felgen können aufgearbeitet werden, wenn sie beschädigt sind. Und trotz des Personalmangels sind Michael Heinrich und Fred Richter immer noch mit Herzblut bei der Sache.