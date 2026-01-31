Der Winter und die schwächelnde Konjunktur schlagen auf dem Arbeitsmarkt in Magdeburg zu. Doch wie steht die Stadt im Vergleich zu den Vorjahren genau da?

Trübe Winterzahlen vom Magdeburger Arbeitsmarkt - doch wie steht die Stadt wirklich da?

Magdeburg. - Der Magdeburger Arbeitsmarkt ist mit einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit ins Jahr 2026 gestartet. Im Januar waren in der Landeshauptstadt 12.295 Menschen arbeitslos gemeldet – das sind 853 Personen oder 7,5 Prozent mehr als im Dezember. Die Arbeitslosenquote kletterte auf 9,5 Prozent. Zwar ist ein Anstieg zum Jahresbeginn saisonal nicht ungewöhnlich, doch fällt er in diesem Winter stärker aus als in vergleichbaren Vorjahren.