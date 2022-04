Ukraine-Krieg Landrat Andy Grabner: Registrierung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge nun doch in Zerbst?

Noch sind bei der Registrierung und der Integration der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine Fragen offen. Ungeklärt ist unter anderem noch die Anmeldung der Kinder in den Schulen. Landrat Andy Grabner informierte am Dienstag über den Stand. Können die Flüchtlinge nun doch in Zerbst registriert werden?