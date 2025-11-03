Magischer Lichterzug durch Zerbst Lichterglanz und Märchenzauber: Weihnachtsparade entführt in die Welt der Fantasie
Am 14. Dezember zieht wieder die märchenhafte Weihnachtsparade durch Zerbst, bei der Traditionelles auf Neues trifft.
03.11.2025, 11:15
Zerbst - Lebkuchen und Stollen verkünden es längst in den Supermarkt-Regalen: Die Adventszeit naht! In vier Wochen wird bereits das erste Lichtlein angezündet. Damit läuft auch der Endspurt für die Vorbereitungen für den Zerbster Weihnachtsmarkt, der vom 10. bis 14. Dezember auf der Schloßfreiheit stattfindet. Eindrucksvoller Höhepunkt ist einmal mehr die schon legendäre Weihnachtsparade.