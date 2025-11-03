Am 14. Dezember zieht wieder die märchenhafte Weihnachtsparade durch Zerbst, bei der Traditionelles auf Neues trifft.

Lichterglanz und Märchenzauber: Weihnachtsparade entführt in die Welt der Fantasie

Am 14. Dezember findet in Zerbst wieder die beliebte Weihnachtsparade statt, für welche die vielen Teilnehmer erneut in die Rollen verschiedenster Winterfiguren und Märchengestalten schlüpfen werden.

Zerbst - Lebkuchen und Stollen verkünden es längst in den Supermarkt-Regalen: Die Adventszeit naht! In vier Wochen wird bereits das erste Lichtlein angezündet. Damit läuft auch der Endspurt für die Vorbereitungen für den Zerbster Weihnachtsmarkt, der vom 10. bis 14. Dezember auf der Schloßfreiheit stattfindet. Eindrucksvoller Höhepunkt ist einmal mehr die schon legendäre Weihnachtsparade.