Spielzeugkisten zum Tauschen und Teilen – was andernorts schon Alltag ist, könnte bald auch Magdeburgs Spielplätze bereichern. Eine Idee mit sozialem Mehrwert und Potenzial. Doch wie stehen die Chancen für das Modellprojekt?

Von Karolin Aertel 03.11.2025, 17:00
Teilen statt schleppen: Was andernorts schon Alltag ist, könnte bald auch Magdeburgs Spielplätze bereichern? Foto: Christoph Soeder/dpa

Magdeburg. - Auf vielen Spielplätzen Deutschlands gibt es sie bereits: mit Spielzeug gefüllte Kisten für Spaß im Sandkasten. Nun könnten die mit Eimer, Schaufeln und Förmchen gefüllten Truhen auch auf Spielplätzen in Magdeburg aufgestellt werden. Wie die Chancen dafür stehen.