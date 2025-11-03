Spielzeugkisten zum Tauschen und Teilen – was andernorts schon Alltag ist, könnte bald auch Magdeburgs Spielplätze bereichern. Eine Idee mit sozialem Mehrwert und Potenzial. Doch wie stehen die Chancen für das Modellprojekt?

Spielzeug für alle: Kommt die Sandkasten-Kiste nach Magdeburg?

Teilen statt schleppen: Was andernorts schon Alltag ist, könnte bald auch Magdeburgs Spielplätze bereichern?

Magdeburg. - Auf vielen Spielplätzen Deutschlands gibt es sie bereits: mit Spielzeug gefüllte Kisten für Spaß im Sandkasten. Nun könnten die mit Eimer, Schaufeln und Förmchen gefüllten Truhen auch auf Spielplätzen in Magdeburg aufgestellt werden. Wie die Chancen dafür stehen.