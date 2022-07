Märchenhafte Erinnerungen an längst vergangene Zeiten weckte das Zerbster Heimatfoto

Zerbst - Pfaue, die frei im Park stolzierten, Schwäne, die auf dem Teich schwammen, und Tanzbälle, die die ganze Nacht dauerten - was klingt wie in einem Märchenbuch, sind die Geschichten zum Heimatfotorätsel, welche die Leser der Volksstimme in dieser Woche zum Besten gaben.