Mühlsdorf - Der Wettervorhersagen hatten zwar stärkeren Wind und sogar Sturmböen vorhergesagt, allerdings eher für die Küstenbereiche Deutschlands. In der Region Zerbst haben wir es momentan eher mit kühlem und ruhigen Herbstwetter zu tun. Dennoch musste die Ortswehr Garitz-Bornum am Dienstagabend ausrücken. Der Alarm ging gegen 19.10 Uhr bei der Feuerwehr ein.

„Am Ortsausgang Mühlsdorf in Richtung Bornum war ein großer Ast abgebrochen und blockierte die Straße. Wir waren mit insgesamt 21 Kameraden und vier Fahrzeugen ausgerückt“, sagt Ortswehrleiter Daniel Mielchen.

Die Einsatzkräfte rückten den doch recht massiven Ast mit Kettensäge und Manneskraft zu Leibe. Knapp eine Stunde haben die Kameraden gebraucht, um den Baum zu stückeln und die Straße wieder freizuräumen und damit wieder befahrbar zu machen, wie Mielchen schildert.