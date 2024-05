Sebastian Becker ist seit sieben Jahren Marktleiter und seit 2019 Inhaber des E-Centers in Zerbst – eine mutige Entscheidung, die der heute 35-Jährige keinen Tag bereut hat. Und er hat einiges bewegt.

Mit 30 Jahren erfolgreicher Unternehmer und Inhaber des E-Center in Zerbst - Was Sebastian Becker antreibt

Zerbst - Das E-Center ist mittlerweile so etwas wie eine Institution in Zerbst. Am 1. Juni feiert der Supermarkt mit einer großen Party sein 30-jähriges Jubiläum. Zum 1. April 2017 wurde Sebastian Becker mit damals 28 Jahren Marktleiter. Zwei Jahre später hat er das Center dann als selbstständiger Kaufmann übernommen. Ein gewagter Schritt, der natürlich auch Risiken mit sich brachte. Das Positive überwiegt allerdings eindeutig, wie er sagt.