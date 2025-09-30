Die Zerbster Band RE:TURN ist eigentlich auf der Bühne zu Hause. Für leuchtende Kinderaugen traten die Musiker jetzt kräftig in die Pedale.

Mit Schweiß für Kinderträume: Zerbster Band RE:TURN kämpft sich beim Benefiz-Radrennen durch krasse Bergetappen

Die Zerbster Band RE:TURN - Sänger Neo, Bassist Mario, Jens Zimmermann als Ersatz für Drummer Effe) und Gitarrist Tenne (v.l.) - ging beim Benefizrennen "Kinderaugen sollen leuchten" im sächsischen Oschatz an den Start.

Oschatz/Zerbst - Was bringt Musiker dazu, die Bühne zu verlassen und sich auf steile Bergetappen zu begeben? Für die Zerbster Band RE:TURN ist die Antwort klar: Kinder. Um sie zu unterstützen, werden freiwillig schmerzende Beine in Kauf genommen. Beim 24-Stunden-Benefizrennen „Kinderaugen sollen leuchten“ im sächsischen Oschatz zeigten die Musiker, dass ihr Engagement weit über die Musik hinausgeht.