Auf dem Nuthaschen Mühlenring finden am 26. Mai wieder Oldtimer-Motorradrennen statt - was die Besucher erwartet und wer in welcher Klasse mitfahren kann.

Nutha - 2023 war zehnjähriges Jubiläum der Motorradrennen auf dem Mühlenring in Nutha. Frischauf geht es in diesem Jahr weiter. Am Donnerstag waren die Mitglieder und Freunde vom MTS (Motortraditionssport) Nutha noch damit beschäftigt, die Piste vorzubereiten. Das Gras war zuletzt wieder heftig am Wachsen und auch das Wasserloch, durch das die Strecke führt, muss befüllt werden.