weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zerbst
    4. >

  4. Café-Restaurant Seestern: Nach dem Brand: Wie Deetz zusammenhält und Horst Neißer unterstützt

Café-Restaurant Seestern Nach dem Brand: Wie Deetz zusammenhält und Horst Neißer unterstützt

Nach dem Feuer im Café-Restaurant „Seestern“ erlebte Horst Neißer große Hilfsbereitschaft. So reagierte das Dorf – und welche Hoffnung dem Besitzer jetzt bleibt.

Von Petra Wiese 12.12.2025, 06:57
In der Küche hat Horst Neißer mit dem Aufräumen begonnen. Schwarz sind Teller und Eiszange. Vielleicht kann die Eismaschine wieder repariert werden.
In der Küche hat Horst Neißer mit dem Aufräumen begonnen. Schwarz sind Teller und Eiszange. Vielleicht kann die Eismaschine wieder repariert werden. Foto: PWI

Deetz. - Als die Kult-Eisdiele „Seestern“ in Deetz am 18. Oktober in Flammen aufging, verlor Horst Neißer nicht nur ein Gebäude, sondern sein Lebenswerk – über 45 Jahre voller Erinnerungen. Doch die Tragödie brachte auch etwas Gutes hervor: eine Welle der Solidarität. Und vielleicht bleibt die Fassade des „Seestern“ als Denkmal bestehen – ein Stück Heimat, das nicht verloren geht.