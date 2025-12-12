Nach dem Feuer im Café-Restaurant „Seestern“ erlebte Horst Neißer große Hilfsbereitschaft. So reagierte das Dorf – und welche Hoffnung dem Besitzer jetzt bleibt.

Nach dem Brand: Wie Deetz zusammenhält und Horst Neißer unterstützt

In der Küche hat Horst Neißer mit dem Aufräumen begonnen. Schwarz sind Teller und Eiszange. Vielleicht kann die Eismaschine wieder repariert werden.

Deetz. - Als die Kult-Eisdiele „Seestern“ in Deetz am 18. Oktober in Flammen aufging, verlor Horst Neißer nicht nur ein Gebäude, sondern sein Lebenswerk – über 45 Jahre voller Erinnerungen. Doch die Tragödie brachte auch etwas Gutes hervor: eine Welle der Solidarität. Und vielleicht bleibt die Fassade des „Seestern“ als Denkmal bestehen – ein Stück Heimat, das nicht verloren geht.