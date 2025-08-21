Knapp sechs Wochen nach dem Großbrand am ehemaligen Pflegeheim Wertlau hat es am Mittwochabend (20. August) auf dem Gelände erneut gebrannt.

Nach Großbrand am Pflegeheim Wertlau nahe Zerbst bricht nun erneut Feuer aus - dieses Mal unterirdisch

Am 20. August ist am ehemaligen Pflegeheim Wertlau erneut Feuer ausgebrochen.

Zerbst - Knapp sechs Wochen nach dem Großbrand am ehemaligen Pflegeheim Wertlau hat es am Mittwochabend (20. August) auf dem Gelände erneut gebrannt. „Spaziergänger haben gegen 18 Uhr die Rauchentwicklung entdeckt und die Feuerwehr gerufen“, sagt Stadtwehrleiter Denis Barycza.