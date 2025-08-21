weather wolkig
  4. Feuer unter der Erde: Nach Großbrand am Pflegeheim Wertlau nahe Zerbst bricht nun erneut Feuer aus - dieses Mal unterirdisch

Von Thomas Kirchner 21.08.2025, 16:26
Am 20. August ist am ehemaligen Pflegeheim Wertlau erneut Feuer ausgebrochen. Foto: Denis Barycza

Zerbst - Knapp sechs Wochen nach dem Großbrand am ehemaligen Pflegeheim Wertlau hat es am Mittwochabend (20. August) auf dem Gelände erneut gebrannt. „Spaziergänger haben gegen 18 Uhr die Rauchentwicklung entdeckt und die Feuerwehr gerufen“, sagt Stadtwehrleiter Denis Barycza.