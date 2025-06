Eigentlich sollte für die Ciervisti-Schüler in den Sommerferien ein attraktiver Aufenthaltsort für die Pausen geschaffen werden. Doch nun ist der Zeitplan für die Neugestaltung ungewiss.

Zerbst - Seit fast zwei Jahren können die Neunt- und Zehntklässler der Zerbster Ganztagsschule Ciervisti das Kasernengebäude am einstigen Frauenkloster auf der Breite wieder nutzen – und das frisch saniert und mit digitalen Tafeln ausgestattet. Rund 2,45 Millionen Euro – darunter 2,2 Millionen Euro Fördermittel – flossen in den zweiten Standort der Schule, die sich in Trägerschaft des Landkreises Anhalt-Bitterfeld befindet.