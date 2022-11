Naturschutz vs. Verkehr: Doch Chancen für Elbbrücke zwischen Aken und Steutz?

Der Landesgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt hat das Thema kürzlich auf der Mitgliederversammlung in Zerbster wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Was sagen Bürgermeister, Landrat und die zuständige Ministerin?

Steutz/Aken - Eine Elbbrücke zwischen Steutz und Aken ist seit Jahren in der Diskussion. Sie würde das Überwinden des Flusses zu jeder Zeit möglich machen. Fährzeiten, Niedrig- oder sogar Hochwasser wären dann kein Grund mehr für kilometerlange Umwege über Dessau oder Schönebeck. Die Kreisstadt Köthen wäre so zu jeder Tages- und Nachtzeit ohne Umwege erreichbar, was auch für Unternehmen erhebliche Einsparungen zur Folge hätte.