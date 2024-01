Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zerbst - Der Zerbster Verkehrsverein veranstaltet jedes Jahr nicht nur das Spargel- und das Erntedankfest. Er richtet im Auftrag der Stadt auch die traditionsreiche Pferdemarktlotterie aus. Die Organisation all dessen liegt maßgeblich in Händen von Geschäftsführerin Andrea Solbrig, die nun jedoch zurücktreten will. Auch die Amtszeit von Zwiebelkönigin und Zwiebelprinzessin endet.