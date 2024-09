Seit 2011 existiert der Netto-Markt auf dem Heidetorplatz in Zerbst - es handelt sich um eine von drei Filialen des Lebensmitteldiscounters in der Stadt.

Zerbst - Netto Marken-Discount betreibt in Zerbst drei Filialen. Jene am Heidetorplatz hat am 28. September nur bis 16 Uhr statt wie gewohnt samstags bis 20 Uhr geöffnet. Der Grund für die vorzeitige und dann auch länger andauernde Schließung sind bevorstehende Umbauarbeiten. So verkündet es das Schild unmittelbar am Eingang des Supermarktes, des einzigen hier ganz im Nordosten der Stadt.