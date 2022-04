Neue alte Apfelsorten bereichern den Wertlauer Weg: Steutzer beteiligen sich an der Aktion Einheitsbuddeln

Familie Schwarze beteiligte sich in Steutz an der Baumpflanzaktion am Wertlauer Weg.

Steutz (pwi) - Einheitsbuddeln – so wird die Baumpflanzaktion genannt, die anlässlich des Tags der Deutschen Einheit 2019 von Schleswig-Holstein ins Leben gerufen wurde. Die Idee des Projektes war und ist es, eine neue Tradition für den deutschen Nationalfeiertag zu begründen und jedes Jahr am 3. Oktober für jeden Menschen in Deutschland einen Baum zu pflanzen. In Steutz hat man das Einheitsbuddeln für das Dorf aufgegriffen und nun schon zum dritten Mal durchgeführt. Diesmal war man sogar einen Tag früher dran. Am Wertlauer Weg wollte man mit dem Bäumepflanzen fortsetzen. Hier waren im Frühjahr bereits zehn neue Bäume gepflanzt worden. Im Vorfeld war zum Jahresanfang der Baumbestand am Wertlauer Weg auf Privatinitiative einiger Steutzer in zwei Arbeitseinsätzen auf Vordermann gebracht worden. Die zehn neuen Bäume hatte dann die Ortschaft finanziert. Der Plan, noch weitere Bäume an dem beliebten Spazierweg zu pflanzen, wurde nun umgesetzt. Zuvor hatte Ortsbürgermeisterin Gundel Schayka zu Spenden für neue Bäume oder zur Übernahme von Baumpatenschaften aufgerufen.