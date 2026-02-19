Der Kirchturm der Eichholzer Kirche wird mit einer eindrucksvollen Vernissage eingeweiht werden: Dafür stellt ein Künstler aus Halle seine Werke aus. Die erste Ausstellung zur Glasmalerei ist nur der Anfang.

Im Turm der Kirche von Eichholz soll künftig eine Ausstellung zu Glasmalerei zu sehen sein. Das runde Fenster wird zu einem besonderen Glaskunstwerk.

Eichholz - Mit dem Projekt Lichtungen hat die Glasmalerei in der Region erheblich an Bedeutung gewonnen. Internationale Künstler haben in den Kirchen rund um Zerbst Fenster gestaltet und es wird weitere Projekte geben. Auch die Eichholzer Kirche hat ihre Wandlung erfahren. Hier hat Johannes Schreiter die Fenster entworfen.