Seniorin im Harz betrogen Trickbetrüger unterwegs: 82‑jährige Halberstädterin übergibt Ersparnisse an falschen Bankmitarbeiter

Erneut ist eine hochbetagte Harzerin auf skrupellose Betrüger hereingefallen. Die Seniorin aus Halberstadt verlor angebliches Falschgeld an einen bislang unbekannten Mann. Wie der Betrug konkret ablief und was die Polizei rät.