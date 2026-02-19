weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Seniorin im Harz betrogen: Trickbetrüger unterwegs: 82‑jährige Halberstädterin übergibt Ersparnisse an falschen Bankmitarbeiter

Seniorin im Harz betrogen Trickbetrüger unterwegs: 82‑jährige Halberstädterin übergibt Ersparnisse an falschen Bankmitarbeiter

Erneut ist eine hochbetagte Harzerin auf skrupellose Betrüger hereingefallen. Die Seniorin aus Halberstadt verlor angebliches Falschgeld an einen bislang unbekannten Mann. Wie der Betrug konkret ablief und was die Polizei rät.

Von Dennis Lotzmann 19.02.2026, 14:26
In Halberstadt ist eine 82 Jahre alte Frau skrupellosen Betrügern aufgesessen und hat laut Polizei einen höheren vierstelligen Bargeldbetrag verloren.
In Halberstadt ist eine 82 Jahre alte Frau skrupellosen Betrügern aufgesessen und hat laut Polizei einen höheren vierstelligen Bargeldbetrag verloren. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Halberstadt. - Dreister Trickbetrug im Harz: Mit einem einzigen Telefonat wurde eine Halberstädter Seniorin in eine Falle gelockt und hat dabei viel Geld verloren.