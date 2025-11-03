Seit der Schließung des Bistros im Zerbster Bahnhofsgebäude ist das Areal warenbefreite Zone. Das hat sich nun geändert. Gegenüber des Haltepunkts steht den Reisenden nun ein Snack-Automat zur Verfügung, der allerlei zu bieten hat.

Neuer Automat in Zerbst: Reisende und Pendler können sich seit kurzem am Bahnhof mit Getränken und Snacks versorgen

Laura Strohschneider betreibt seit kurzem gegenüber vom Bahnhof einen Snack-Automaten.

Zerbst - Ein zweiter Snack-Automat ist vor wenigen Tagen im öffentlichen Raum der Stadt in Betrieb gegangen und schafft so ein Angebot der Versorgung rund um den Bahnhof und die Bushaltestellen. Die Automatenserie, die in vielen Städten Deutschlands zunehmend Verbreitung findet, erfreut sich bei Betreibern und Nutzern gleichermaßen wachsender Beliebtheit. Was steckt dahinter?