Alt-Zerbst-Kalender für 2025 liegt in den Regalen und wartet mit neuen Aufnahmen auf.

Reise in die Vergangenheit

Hannelore Seidler, Inhaberin der Buchhandlung Gast, schaut sich zusammen mit Heiko Röder den Alt-Zerbst-Kalender für 2025 an.

Zerbst - „Herzlich Willkommen im alten Zerbst“ – unter diesem Titel lädt Heiko Röder wieder zu einem bildhaften Rundgang durch die Rolandstadt ein. Beim 2025-Jahrgang handelt es sich um die zwölfte Auflage der beliebten Kalenderreihe.

Und die ersten Exemplare sind inzwischen längst vergriffen. Das Interesse an historischen Aufnahmen von Zerbst ist ungebrochen, wie Hannelore Seidler, Inhaberin der Buchhandlung Gast, erzählt. Sie spricht von einer Sehnsucht nach dem, was am Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 im Bombenhagel versank.

„Es ist schade, dass alles so zerstört wurde“, sagt Heiko Röder. Um so mehr faszinieren den Fotografen und Betreiber der Internetseite alt-zerbst.de Bilder aus der Zeit vor dem so vernichtenden Luftangriff. Für den neuen Monatsplaner gelang es ihm nun ein weiteres Mal, neben durchaus vertrauten Motiven auch eher unbekannte zusammenzutragen – und das nicht zuletzt mit Unterstützung von außen.

Wer besitzt noch seltene Aufnahmen von Zerbst?

„Immer, wenn ich denke, jetzt gehen mir die Bilder aus, bekomme ich zufällig wieder Zuarbeiten“, freut sich Heiko Röder. Beispielsweise erhielt er Fotos von einer älteren Dame aus Leipzig, deren Großvater einst Pfarrer in St. Nicolai war. Solch private Aufnahmen gewähren noch einmal einen anderen Blick auf Zerbst, standen beim Drücken des Auslösers doch eher die fotografierten Menschen im Mittelpunkt.

So nimmt der Kalender für 2025 den Betrachter mit auf einen Spaziergang durch den Schlossgarten und eine Autofahrt durch die einstige Friedrichsstraße, führt ihn von hinten ans nicht mehr existierende Rathaus heran und zeigt ihm die Schleibank aus der Vogelperspektive.

Wer noch seltene Aufnahmen von Zerbst besitzt, kann sich übrigens gern an Heiko Röder wenden.

Der Alt-Zerbst-Kalender für 2025 ist in der Buchhandlung Gast und der Tourist-Information, den Tingel-Tangel-Läden im Edeka und Kaufland sowie online auf alt-zerbst.de erhältlich.