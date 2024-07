In der Ortschaft Polenzko hat Annett Scharping die Nachfolge von Ruth Buchmann als Ortsbürgermeisterin angetreten. Was sie sich für die Zukunft der Ortschaft wünscht.

Mühro. - Seit 1990 war Ruth Buchmann die Ortsbürgermeisterin von Polenzko, wozu die Dörfer Polenzko, Mühro, und Bärenthoren gehören. Im Gemeinderat engagierte sie sich sogar schon seit 1974. Nun ist Schluss, hat sie beschlossen, obwohl sie sich eigentlich noch mal überreden lassen hatte, sich zur Wahl zu stellen. Einmal auf der Liste, konnte man sich dann jedoch nicht mehr streichen lassen.

Sieben Kandidaten gab es für den neuen Ortschaftsrat von Polenzko. Doch nicht nur Ruth Buchmann trat ihr Mandat nicht an, auch Christian Bernich und Mike Dehne lehnten ab, so dass am Ende nur vier Bürgervertreter übrig blieben. Darunter ist Roman Stahl aus Mühro der Einzige, der bereits im Ortschaftsrat mitgearbeitet hat. Für ihn ist es nun die dritte Amtsperiode. Annett Scharping aus Polenzko, aus Mühro Lars Vetter und Sandra Glattki, die nachgerückt ist, werden erstmalig die Belange der Bürger in der Ortschaft vertreten.

Dörfer sollen wieder mehr zusammen machen

In offener Wahl wurde Annett Scharping zur neuen Ortsbürgermeisterin gewählt. Gleich Ortschefin zu werden war ursprünglich nicht der Plan der 47-Jährigen. Die Überlegungen kamen ihr erst auf Grund der Stimmenanzahl, die sie erhalten hatte. Sie findet es schade, dass die Dörfer nicht viel zusammen machen. Das soll sich ändern. „Mir liegt es am Herzen, dass die Ortschaft mehr zusammen wächst“, sagt sie. Feiern, Veranstaltungen sollen von allen angenommen werden.

„Organisieren kann ich“, verkündet sie. Mit den Polenzkauer Landfrauen hat sie schon einiges organisiert. Seit der 800-Jahrfeier des Dorfes wurde da vieles auf die Beine gestellt – von Radtouren über Volleyball bis hin zum Schrottwichteln.

Traditionelles Drachenfest in Mühro steht auf dem Plan

Machen statt meckern, ist die Devise der gelernten Hotelfachfrau, die mit ihrem Mann in Roßlau das Unternehmen MAS Kältetechnik betreibt. Für die Arbeit im Ortschaftsrat will sie sich die Zeit nehmen, die beiden Kinder sind inzwischen erwachsen beziehungsweise aus der Schule raus. Im Heimat- und Feuerwehrverein Polenzko ist sie inzwischen Mitglied. Das traditionelle Drachenfest im Herbst in Mühro wäre die nächste Gelegenheit für die Bürger aus den Dörfern zusammen zu kommen und zu feiern.

Von Ruth Buchmann gab es Blumen für die Wahl zur Ortsbürgermeisterin. Ihre weitere Unterstützung sicherte sie zu. Die anderen neuen und alten Bürgervertreter – Roman Stahl wurde zum stellvertretenden Ortsbürgermeister gewählt – konnten sich über Schokolade als Nervennahrung und ein Los der Zerbster Pferdemarktlotterie freuen. Wer weiß, ob da nicht der Hauptpreis dabei war ...