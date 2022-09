Norwegischer Konzern Statkraft plant Solarpark in Zerbst

Zerbst entwickelt sich zunehmend zum Ökostrom-Standort. Jetzt will auch Statkraft, Europas größter Erzeuger erneuerbarer Energien, hier in einen Solarpark investieren.

Zerbst - Energiewende und Versorgungssicherheit sind die Schlagworte dieser Tage. In Zerbst ist beides längst im Fokus. Windräder kreisen und Solarmodule fangen das Sonnenlicht ein. Nun will auch das norwegische Staatsunternehmen Statkraft ein solches Projekt realisieren, um vor Ort grünen Strom zu erzeugen. Aber was bedeutet das für Bürger und Kommune?