Ohne Brust leben: Antje Proft erzählt über ihre schwere Entscheidung

Antje Proft lebt nach einer Krebserkrankung ohne rechte Brust. Sie will Patientinnen entlang der Elbe zeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Sie macht auch in Anhalt-Bitterfeld Station.

Steckby - Am Sonntag schwingt sich Antje Proft aufs Rad. Sie ist nicht einfach so mit dem Rad unterwegs, sie ist auf Aufklärungstour. Ziel ist es, mit Verantwortlichen in den Brustzentren ins Gespräch zu kommen, um für Brustlosigkeit als alternative Behandlung von Brustkrebs zu sensibilisieren. Sie selbst lebt seit Oktober 2021 ohne rechte Brust.