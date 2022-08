Oktoberfest: Was die Fans an drei Tagen Zerbster Wiesn erwartet

Längst hat sich die Wiesn auch in der Nuthestadt etabliert und startet somit in diesem Jahr vom 23. bis 25. September in der Friesenhalle in die bereits fünfte Auflage. Nicht nur Fans von Dirndl, Weißwürschten und zünftiger Live-Musik haben das Zerbster Oktoberfest für sich entdeckt. Die Volksstimme verlost Freikarten.

Oktoberfest-Wirt Tom Hebäcker und Bürgermeister Andreas Dittmann beim Fassbieranstich 2019. Im Hintergrund Winfried Stark und seine Original Steigerwälder. Alle zusammen werden auch in diesem Jahr wieder das Oktoberfest eröffnen, nämlich am 23. September in der Friesenhalle.

Zerbst - Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) warf beim Fassbieranstich mal die Frage auf, ob man im Zerbster Raum unbedingt auch noch ein Oktoberfest brauche, und lieferte die Antwort gleich hinten an: „Wenn ich mich hier so umsehe, dann ist die Antwort wohl ein eindeutiges ’Ja’.“ Er selbst nimmt, wenn es sein Terminkalender zulässt, den Hammer in die Hand und schlägt den Hahn ins Fass und eröffnet damit gemeinsam mit Wirt Tom Hebäcker offiziell die „Zerbster Wiesn“ – selbstverständlich auch in diesem Jahr, nur dieses Mal in der Friesenhalle.