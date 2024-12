Der Rückkehrertag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zieht um und kombiniert kurz nach Weihnachten Karrierechancen mit Shoppingerlebnis im Halle-Leipzig The Style Outlets in Brehna. Was man sich vom neuen Veranstaltungsort verspricht.

Thomas SchmidtBrehna/MZ. - Der Rückkehrertag, eine Initiative der Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld (EWG), findet in diesem Jahr erstmals im Halle-Leipzig the Style Outlet in Brehna statt. Neben der EWG und dem Style Outlet beteiligen sich auch die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Ost und weitere Partner an der Organisation.

150 Stellen im Angebot

Mit dem Wechsel des Veranstaltungsortes zielt die Messe darauf ab, mehr Besucher zu erreichen und neue Zielgruppen anzusprechen. Das Einkaufszentrum bietet dafür die ideale Plattform, erklärt Silvio Lampe, Projektleiter bei der EWG. Robin Lippold, Centermanager des Style Outlet, hebt die gute Zusammenarbeit der Partner hervor. Lampe erklärt, dass der Rückkehrertag bewusst auf den 27. Dezember gelegt ist – ein Brückentag, der traditionell zwischen den Feiertagen eine hohe Besucherfrequenz verspricht.

„Der Veranstaltungstag ist eine einzigartige Gelegenheit, Menschen mit der Region und ihren beruflichen Perspektiven vertraut zu machen“, macht Lampe deutlich. Die Messe spricht nicht nur Rückkehrer an, sondern auch wechselwillige Arbeitnehmer, Arbeitssuchende und Menschen, die den regionalen Arbeitsmarkt erkunden möchten. An diesem Tag erwarten die Veranstalter bis zu 10.000 Menschen im Outlet, die sowohl gezielt die Messe besuchen als auch einkaufen. Insgesamt präsentieren sich 44 Unternehmen mit rund 150 Stellenangeboten, die vom Facharbeiter bis zum akademischen Beruf reichen. Auch fünf Marken aus den Style Outlet beteiligen sich mit eigenen Stellenangeboten. Robin Lippold erklärt: „Wir stellen die Plattform bereit und unterstützen den Rückkehrertag, der regionale Unternehmen und Fachkräfte zusammenbringt.“

Der Rückkehrertag fand bisher im Metall-Labor „Dr. Adolf Beck“ statt. (Foto: Thomas Schmidt)

Die Messe verteilt sich auf strategisch günstige Punkte im Einkaufszentrum. Dadurch profitieren sowohl gezielte Messebesucher als auch Shopping-Gäste von den Angeboten. „Die großzügigen Gänge und die zentrale Lage des Outlets schaffen eine angenehme Atmosphäre für alle Teilnehmer“, betont Lippold. Dabei bleiben alle Sicherheitsvorschriften wie Fluchtwegsbreiten selbstverständlich eingehalten, ergänzt der Center-Manager.

Late-Night-Shopping-Event

Ein besonderes Highlight der diesjährigen Veranstaltung ist die Verknüpfung mit dem Late-Night-Shopping-Event, das am selben Tag im Center stattfindet. Dadurch soll die Attraktivität der Veranstaltung zusätzlich steigen. „Das Zusammenspiel von Shopping, Karrierechancen und Unterhaltung ist eine clevere Verbindung, von der alle profitieren“, sagt Lampe. Besucher können sich an den Ständen informieren und gleichzeitig an einer Cocktail- oder Weinbar entspannen. Das soll der Messe einen Eventcharakter verleihen.

Die Veranstalter sind überzeugt, dass der neue Standort den Rückkehrertag nachhaltig prägt. „Das Konzept hat Potenzial, ein fester Bestandteil im Kalender zu werden“, sagen Lampe und Lippold übereinstimmend. Ziel ist es, Rückkehrer und weitere Zielgruppen nicht nur für den Arbeitsmarkt, sondern auch für das Leben in der Region zu begeistern. Anhalt-Bitterfeld soll ein attraktiver Standort für Arbeit und Leben bleiben.