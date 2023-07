Das Zerbster Heimat- und Schützenfest hat begonnen – und das mit einer neuen Hymne: „Haltmafest“ - so heißt der Song und wird gesungen von der Band „The Artcores“. Insgesamt fünf Beiträge waren im Rennen, und das Eröffnungspublikum hat letztlich entschieden.

„Platz“ mit neuer Hymne am Start: Zerbster Heimatfest mit Fassbieranstich und Songwettbewerb eröffnet

Die Zerbster haben abgestimmt. Die Band „The Artcores“ darf sich über 1000 Euro Siegprämie freuen, die von Juliane Krüger (ganz links) übergeben wurde. Alle anderen Teilnehmer bekamen 200 Euro in bar und eine Magnum-Flasche Sekt.

Zerbst - Die Heimatfestbesucher haben abgestimmt: „Haltmafest“ ist die neue Hymne des Zerbster Heimat- und Schützenfestes und soll künftig von jedem und allen auf dem „Platz“ oder bei anderen Zerbster Festen gesungen werden. Kreiert haben den Siegersong Sebastian Faßbutter, Sänger, Akustik-Gitarrist Florian Markmann, Keyboarder Florian Straube, E-Gitarrist Vincent Neumann, Bassist Sascha Prange und Schlagzeuger Lukas Bergholz – zusammen sind sie „The Artcores“.

Immerhin 574 Besucher haben das Kreuzchen auf dem Stimmzettel bei der Zerbster Band gesetzt, bei insgesamt 1069 abgegebenen Stimmen. „Wir sind superhappy und freuen uns riesig über den Sieg. Immerhin sind wir gegen eine superstarke Konkurrenz angetreten“, sagt Keyboarder Florian Straube nach der Siegerehrung.

The Artcores: Wir freuen uns sehr über den Sieg

Alle fünf Teilnehmer hatten ihre Wettbewerbssongs präsentiert. Danach folgte die Stimmabgabe. 1069 Besucher haben sich beteiligt. Foto: Heiko Röder

Alle vorgebrachten Beiträge und ihre Interpreten seien fantastisch gewesen, betont Straube. „Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich sehr, dass unser Song so gut angekommen ist und mehrheitlich für uns abgestimmt wurde. Wir sind stolz, dass es unser Song ist, der nun auch von anderen auf dem Heimatfest gespielt wird“, sagt Straube.

Er sieht im Übrigen auch einen positiven Effekt für das Fest und für die ganze Einheitsgemeinde Zerbst. „Immerhin haben sich fünf Teilnehmer Mühe und Gedanken gemacht, um am Wettbewerb teilzunehmen, mit alle hervorragenden Beiträgen“, macht Straube, auch im Namen aller anderen Bandmitglieder, deutlich.

Andreas Dittmann: Fünf Wettbewerbssongs, die das Zeug zum Sieg hatten

Während im Biergarten gesungen und abgestimmt wurde, suchten andere Heimatfestbesucher im Project X den Nervenkitzel. Foto: Heiko Röder

Genauso sieht das auch Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD), der während seiner Moderation des Wettbewerbs immer wieder betont hat, dass alle fünf Wettbewerbssongs das Zeug zum Sieg haben. „Ich kann allerdings nicht verhehlen, dass ein Beitrag meine besondere Sympathie hat“, hatte er schließlich verraten. Dass es nun die „Haus- und Hofband“ ist, die sich den Sieg holte, freue ihn sehr.

„Genau diese Haus- und Hofband wird in dieser Woche beim Altstadtfest in der Partnerstadt Jever auf der Bühne stehen, wo sie dann sicher auch das neue Zerbster Heimatfestlied präsentieren werden“, rief er Jevers Bürgermeister Jan-Edo Albers zu, der mit seiner Lebensgefährtin am Tisch der Ehrengäste Platz genommen hatte.

Videos der Artcores und von Martin Zimmermann bei Youtube zu sehen

Alle Wettbewerbsteilnehmer auf einen Blick. Foto: Heiko Röder

„Der Songtitel ’Haltmafest’ ist übrigens eine Anspielung auf feucht-fröhliche Abende auf dem Heimatfest, wo zu später Stunde die Aussprache dann nicht mehr ganz so deutlich ist und nicht selten eher ein Lallen statt Sprache zu hören ist“, erklärt Florian Straube noch, wie es zu dem etwas kuriosen Songtitel kam.

Platz zwei holte sich mit immerhin noch 362 Stimmen Martin „Zimmi“ Zimmermann. Sein Beitrag „Endlich wieder Heimatfest – Jetz jeht’s los“ kam beim Publikum mindestens genauso gut an. Am Ende reichte es aber nicht für den Sieg. Die Titel der Artcores und von Martin Zimmermann sind im Übrigen als Video bei YouTube auf dem Kanal von „ZerbstAktuell“ zu sehen und zu hören.

Wettbewerbsteilnehmer erhalten 200 Euro Anerkennungsprämie

Nach sechs Schlägen floss der Gerstensaft. Andreas Dittmann und Tom Hebäcker konnten dann endlich, wie es Brauch ist, anstoßen. Foto: Heiko Röder

Zimmi sowie die Dritt-, Viert- und Fünftplatzierten, Eve of Destruction alias Eve Kienast, die „Zerbster Marktschreier“ sowie „Marta and Me“ – das sind Marta (11 Jahre) und Loreen Nehrkorn, gingen nicht leer aus. Sie erhielten eine Anerkennungsprämie in Höhe von 200 Euro, gesponsert vom Festwirt Tom Hebäcker und Stefan Wallwitz, Wirt des Biergartens auf der Schloßfreiheit. Der Rathauschef schmiss für alle noch eine Magnum-Flasche Sekt aus Freyburg.

Die 1000 Euro Siegprämie kam von Tom Dupke und Martin Roschig, Inhaber der Raben- und der Neuen Apotheke. Übergeben hat das Geld stellvertretend Juliane Krüger, denn die beiden Geschäftsführer befinden sich momentan im Urlaub. Sie werden natürlich nachträglich und persönlich gratulieren, wie sie im Vorfeld des Wettbewerbs verlautbart hatten.

Bürgermeister Andreas Dittmann braucht sechs Schläge bis zum ersehnten Freibier

So ganz reibungslos hat der Anstich in diesem Jahr nicht geklappt. Aber das ist egal. Hauptsache am Ende fließt das Bier. Foto: Heiko Röder

Doch vor dem Start des Wettbewerbs durfte der traditionelle Fassbieranstich durch Andreas Dittmann und Tom Hebäcker nicht fehlen. Allerdings lief es dieses Mal nicht ganz so rund. Sechs Mal musste der Rathauschef zuschlagen, bis der Gerstensaft endlich floss.

Den Besuchern war es ziemlich egal, Hauptsache sie durften im Anschluss ihr Bierchen genießen – gratis natürlich, fünf Fässer insgesamt, gestiftet von Edwin Sperling, dem Verkehrsverein, dem Bierverleger Höhne, vom Festwirt und vom Bürgermeister.

Anhalt-Bitterfeld Landrat Andy Grabner, Landtagsmitglieder Hövelmann und Kraus sowie Jevers Bürgermeister Jan-Edo Albers Ehrengäste

Ian und Melissa ließen sich von Partystimmung mit der Band FourRock anstecken und wagten mit Tochter Valentina ein Tänzchen. Foto: Heiko Röder

In seiner kurzen Eröffnungsansprache dankte Dittmann allen Beteiligten, besonders aber Christian Neuling, „der in diesem Jahr seine Feuertaufe als Platzverantwortlicher mehr als gut bestanden hat“, wie Dittmann betonte. Neuling folgt auf Elke Borchers, die sich Ende 2022 in den Ruhestand verabschiedet hatte.

Unter den Eröffnungsgästen waren wie immer auch Vertreter aus Politik, Kultur und Wirtschaft, unter ihnen beispielsweise Landrat Andy Grabner, die Landtagsmitglieder Holger Hövelmann und Dietmar Krause, Jevers Bürgermeister Jan-Edo Albers sowie zahlreiche Stadtratsmitglieder, die vom Bürgermeister herzlich willkommen geheißen wurden.