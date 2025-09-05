Warum sich mancher abends nicht mehr durch die Zerbster Fußgängerzone traut und wie Polizei, Kaufland und Stadt auf das Problem reagieren.

Allabendlicher Psychoterror: Lärm und Schlägereien nerven die Anwohner der Alten Brücke in Zerbst

Die Polizei ist regelmäßig auf der Alten Brücke in Zerbst im Einsatz. Der Grund: Lärmbelästigung und Körperverletzung.

Zerbst - Dröhnende Musik bis tief in die Nacht, lautstarke Auseinandersetzungen und sogar Schlägereien – die Alte Brücke in Zerbst hat sich zu einem polizeibekannten Brennpunkt in der Stadt entwickelt. Die Anwohner der Fußgängerzone sind genervt und verzweifelt. Vor allem jedoch fühlen sie sich mit dem Problem allein gelassen.