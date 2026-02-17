Eines der ältesten Wohn- und Geschäftshäuser von Zerbst birgt die Geschichte einer dramatisch endenden Romanze – und steht zugleich exemplarisch für den Kampf um den Erhalt wertvoller Baukultur.

Raben-Apotheke in Zerbst: Hinter der Fassade des alten Kaufmannshauses verbirgt sich eine tragische Liebesgeschichte

Das gut 500 Jahre alte Zerbster Kaufmannshaus auf dem Markt birgt ein trauriges Geheimnis.

Zerbst - Von einer dramatisch endenden Romanze und einer Zerbster Kaufmannsfamilie zeugt eines der ältesten Wohn- und Geschäftshäuser der Stadt. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein architektonisch und kunsthistorisch wertvolles Denkmal, für dessen Erhalt sich nicht nur die Eigentümer engagieren und das Besucher der dort untergebrachten Apotheke künftig mit anderen Augen betrachten könnten.