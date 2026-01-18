In Bone werden einige zu Rasern. Werden die 30 km/h nicht eingehalten, kann es auch zu Erschütterungen in den Häusern führen, wie ein Bürger berichtet. Was tun, damit die Leute gesitteter fahren?

An der Verbindungsstrecke zwischen Bone und Pulspforde steht jetzt ein Schild, das auf die Straßenschäden hinweist.

Bone - Mit 60, 80 „Sachen“ sind die Autos auf dem Kapweg zwischen Pulspforde und Bone unterwegs. Und nicht nur Pkw, auch landwirtschaftliche Fahrzeuge. Mit 80 Kilometer pro Stunde geht es dann auch durchs Dorf, so Jürgen Schulze, der am Teichweg in Bone wohnt.