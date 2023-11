Ratten mitten in der Zerbster Innenstadt - warum die Bürger nicht ganz unschuldig sind an der Ausbreitung der Tiere und wie die Nager nun bekämpft werden.

Ratten in Zerbst: Wie Bürger sie selbst anlocken und jetzt gegen die Nager gekämpft wird

Ratten sind aktuell ein Problem in Zerbst.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zerbst - Ratten sind anpassungsfähige, intelligente Tiere, die gern in der Nähe von Menschen leben. Und immer wieder werden sie zu einer Plage und müssen bekämpft werden – so wie jetzt in der Zerbster Innenstadt.