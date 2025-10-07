Der Lesesommer XXL bricht in Zerbst alle Rekorde – und zeigt, wie modern und lebendig Bibliothek heute sein kann.

Rekord beim Lesesommer XXL in Zerbst: Was steckt hinter dem Boom in der Stadtbibliothek?

Patricia Schüler (l.) und Anne Bäcker kümmern sich in der Zerbster Stadtbibliothek um den Lesesommer XXL, bei dem dieses Jahr ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt wurde

Zerbst - Selbst in Zeiten von TikTok, YouTube und Snapchat bleiben Bücher im Trend. Das beweist der Lesesommer XXL. In Zerbst beteiligten sich in diesem Jahr so viele Kinder und Jugendliche wie nie zuvor an der Ferienaktion. Ein Beweis mehr, dass die Stadtbibliothek weder verstaubt noch langweilig ist, sondern mit modernen Angeboten zu überzeugen weiß.