Eichholz zeigte wieder Größe. "Rock auf der Koppel" und das "Café auf der Koppel" lockten mehr als 1000 Besucher nach Eichholz.

Eichholz l Mit „Eichholz Juchhe“ begrüßte Birgit Wesenberg am Sonnabendabend die Gäste im Namen der Eichholzer auf ihrer Koppel. „Rock auf der Koppel“ sollte in diesem Jahr ganz im Zeichen von 50 Jahre Woodstock stehen. Nicht ganz. Von Sex, Drugs, Musik und Flower Power wolle man sich auf die Musik konzentrieren, so Wesenberg. Für die sorgten an dem Abend gleich vier Bands. Simply Rock aus Magdeburg machte den Anfang. Die Oakwood Bluesband aus Zerbst und Marcato aus Dessau-Roßlau waren zu erleben und natürlich die Eichholz Revival Oldieband. Ob Heimvorteil oder nicht, war es letztere, bei der die Masse tanzte. Die Nacht war angenehm, die Stimmung bestens. Mehr als 500 Leute hatten eine gute Zeit.

Genauso viele lockte es aber auch am Sonntagnachmittag nach Eichholz. Da war die Bühne freigegeben für Kleinkunst. Aus dem Kinderheim „Wolkenfrei“ in Dessau gab es talentierte Künstler. Es folgten die Line Dancer, die in Eichholz ihr Domizil haben. Deren Reihen wurden bei einigen Tänzen verstärkt von der Line Dance Gruppe der Zerbster Schule am Heidetor.

Zum Mitsingen anregen

Um die Besucher, die sich zum Kaffeetrinken niedergelassen hatten, zum Mitsingen anzuregen, war der Zerbster Stadtchor da. Die Amboss-Polka mit dem hammerschwingenden Pfarrer Albrecht Lindemann, dem Akkordeon spielenden Schmied Thomas Kuhrt und dem Kantor Steffen Klimmt mit der Trompete, wurde zum Höhepunkt des Nachmittags.

Bilder Beim Kuchen übertreffen sich die Bäcker aus der Ortschaft immer wieder selbst. Foto: Petra Wiese



Die Ambosspolka präsentierten Albrecht Lindemann, Thomas Kuhrt und Steffen Klimmt. Foto: Petra Wiese



Am Stand der Zerbster Kindertafel konnten Lose für einen guten Zweck gekauft werden, und jedes Los gewann obendrein. Foto: Petra Wiese



Die Line Dancer vom Eichholzer Countryclub Dance On führten ein paar Tänze aus ihrem Repertoire vor. Foto: Petra Wiese



Birgit Wesenberg freute sich, dass Ewald Metzger wieder dabei war. Foto: Petra Wiese



Lucas Gabriel nahm Luzie und Annika Wecke aus Schönebeck eine Runde auf dem Lanz Bulldog mit. Foto: Petra Wiese



Derweil hatten Kinder Spaß beim Basteln und Spielen. Sie konnten mit dem alten Lanz Bulldog mitfahren oder auf einem Pferd oder Esel der Familie Gabriel reiten. Mit einem Stand war auch die Kindertafel vertreten. Lose wurden für einen guten Zweck verkauft. „Wir wollen mit den Kindern nächstes Wochenende nach Ronney fahren“, erzählte die Leiterin der Kindertafel, Birgit Brandscheidt. Das geschieht im Rahmen eines Projektes, um Leute zusammen zu bringen und Flüchtlinge einzubinden.

Fanartikel von Eichholz

Eichholz-Stifte waren in diesem Jahr durch Eichholz-Shirts ergänzt worden, und auch Sie-grid Wiegelmann aus Jütrichau war mit ihren Töpferwaren auf dem Platz. Fast zu heiß war es an dem Nachmittag, aber die gesamte Koppel war überdacht.

Rundum zufrieden zeigte sich Birgit Wesenberg mit dem Wochenende. „Noch nie haben so viele Menschen bei der Eichholzer Revivalband getanzt“, schwärmte sie. Auch das Kuchenbüffet sei das längste bisher gewesen. Mit vereinten Kräften haben die Eichholzer das Wochenende gestemmt – vom Auf- und Abbau, über die Versorgung bis zu den Kuchenbäckern – „Ohne euch geht gar nichts“, dankte Birgit Wesenberg allen Mitstreitern und Helfern.

Kino auf der Koppel

Zwei Zelte sind gleich stehen geblieben für Freitag. Da wird zum „Kino auf der Koppel“ nach Eichholz eingeladen.