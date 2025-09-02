weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zerbst
    4. >

  4. Neue Gebührenordnung: Saalmiete für Zerbster Stadthalle verteuert sich - was das für die lokalen Vereine bedeutet

Neue Gebührenordnung Saalmiete für Zerbster Stadthalle verteuert sich - was das für die lokalen Vereine bedeutet

Der Zerbster Stadtrat hat einer neuen Gebührenordnung für die Stadthalle verabschiedet. Betroffen ist auch die Katharinen-Klause.

Von Daniela Apel Aktualisiert: 03.09.2025, 09:53
Die Zerbster Stadthalle im Schlossgarten ist ein beliebter Veranstaltungsort. Jetzt allerdings verteuert sich die Saalmiete.
Die Zerbster Stadthalle im Schlossgarten ist ein beliebter Veranstaltungsort. Jetzt allerdings verteuert sich die Saalmiete. Foto: Daniela Apel

Zerbst - Ob Dinosaurier-Show, Quiz-Nacht oder „Auf eine Currywurst mit Gregor Gysi“ - die Zerbster Stadthalle mit ihrem barocken Ambiente ist ein beliebter Veranstaltungsort. Auch Jugendweihen und Zeugnisübergaben finden hier statt. Ab 2026 wird nun jedoch die Saalmiete erhöht.