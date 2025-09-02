Der Zerbster Stadtrat hat einer neuen Gebührenordnung für die Stadthalle verabschiedet. Betroffen ist auch die Katharinen-Klause.

Saalmiete für Zerbster Stadthalle verteuert sich - was das für die lokalen Vereine bedeutet

Die Zerbster Stadthalle im Schlossgarten ist ein beliebter Veranstaltungsort. Jetzt allerdings verteuert sich die Saalmiete.

Zerbst - Ob Dinosaurier-Show, Quiz-Nacht oder „Auf eine Currywurst mit Gregor Gysi“ - die Zerbster Stadthalle mit ihrem barocken Ambiente ist ein beliebter Veranstaltungsort. Auch Jugendweihen und Zeugnisübergaben finden hier statt. Ab 2026 wird nun jedoch die Saalmiete erhöht.