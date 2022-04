Sandmännchenkinder singen für Omas und Opas

Steutz - Zwei Wochen drehte sich in der Steutzer Kindertagesstätte alles um das „Erntedankfest“. Die Kinder beschäftigten sich mit Obst und Gemüse. Welche Sorten gibt es? Was gehört wozu? Gesunde Sachen durften von zu Hause mitgebracht werden, und es wurde im Garten der Kita geerntet. „Bei uns wächst so einiges“, so Kita-Leiterin Beate Joch.