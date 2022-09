Schandfleck verschwindet: Sanierungsarbeiten am Zerbster Bahnhof könnten schon bald beginnen

Ein bisheriges Ärgernis für alle Zerbster – das bröckelnde Bahnhofsgebäude. Das hat seit Kurzem neue Besitzer, die gemeinsam mit der Stadt und der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH endlich wieder öffentliches Leben in das historische Gebäude bringen wollen. Jetzt kommt Bewegung in das Vorhaben.

Zerbst - Das Ehepaar Jenny und Christian Schulz aus der Altmark ist nicht ganz unbedarft, was den Kauf und die Sanierung von maroden Bahnhofsgebäuden betrifft. Sie sind seit etwas mehr als einem Jahr die neuen Besitzer des historischen Bahnhofsgebäudes in Zerbst. Schon in Salzwedel haben sie dem Bahnhof zu neuem Glanz verholfen. Schon bald sollen sich nun die verschiedensten Handwerker auch am Stengel-Platz in Zerbst tummeln.