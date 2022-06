Veranstaltungstipp Schlagerfans aufgepasst: In Steckby treffen Stereoact, Bernhard Brink und weitere Stars aufeinander

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr verwandelt sich der Lunapark in Steckby wieder in eine Festivalkulisse. Unter dem Motto „Schlager für Alle“ werden sich die Stars der Branche auf der Bühne das Mikro in die Hand geben.