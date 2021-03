Die Zerbster Fürstensärge sollen ins Schloss zurückkehren. Für eine Umbettung passen allerdings die klimatischen Bedingungen noch nicht.

Zerbst l Nach wie vor ruhen die Zerbster Fürstensärge in der Sakristei der Bartholomäikirche. Zukünftig allerdings sollen sie in den noch stehenden Schlossflügel zurückkehren. Mit der Sanierung und Rekonstruktion der zerstörten Kellergewölbe im Corps de Logis sind inzwischen die Räume für die dauerhafte Grablege entstanden. Dort sollen die 17 erhaltenen Renaissance- und Barocksärge – darunter jene der Eltern der russischen Zarin Katharina II. – ihre letzte Ruhestätte finden.



Bevor die Umbettung der prunkvollen, aber stark beschädigten und deformierten Särge erfolgen kann, müssen die Bedingungen vor Ort passen, vor allem die klimatischen. Bislang sind die optimalen Werte nicht erreicht. Im Gegenteil. Wie Dirk Herrmann, Vorsitzender des Fördervereins Schloss Zerbst, jetzt im Schlossausschuss ausführte, ist die Luftfeuchtigkeit weiterhin zu hoch.



Experten favorisieren Raum-in-Raum-Lösung

Um eine Lösung zu finden, wurde kürzlich eine Expertenrunde anberaumt. Zu den Teilnehmern gehörten unter anderem Vertreter der Hochschule Potsdam, die von Anfang an in das Projekt involviert ist. Ein Team ist dort mit der Erstellung eines Konzeptes zur Restaurierung und Konservierung der kunsthistorisch wertvollen Särge beschäftigt ist.



Wie Kulturamtsleiterin Antje Rohm informierte, wurde in der Online-Beratung letztlich eine Raum-in-Raum-Lösung favorisiert. Ein kleinerer Raum wäre klimatisch besser zu händeln, lautete die Begründung. „Für die Umsetzung gibt es mehrere Varianten“, berichtete sie. Die Hochschule fasst nun verschiedene Modelle zusammen.



Die Idee hat es in sich, wie Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) gestand. Immerhin müsste die separate Raumkonstruktion mit entsprechender Transport- und Hebetechnik ausgestattet werden, um die schweren Fürstensärge zu bewegen. „Ob es in dieser Form zu realisieren ist, bleibt abzuwarten“, erklärte er nicht zuletzt mit Blick auf die zu erwartenden Kosten. Ohne Zuschüsse ist ein solches Vorhaben nicht zu stemmen und dafür braucht es den passenden Fördertopf.



Bislang kein Zeitdruck zur Umbettung der Särge

„Die Frage ist, wie viel Zeit bleibt uns?“, wandte sich Dittmann an Albrecht Lindemann. Jener ist Pfarrer der Bartholomäikirche, in deren Sakristei die Prunksärge seit 1949 lagern. „Wir haben keinen Zeitdruck“, entgegnete Lindemann. Mit der Denkmalpflege sei inzwischen abgestimmt, wie das Loch in der Mauer wieder verschlossen wird, das erforderlich ist, um die Särge aus dem engen Raum herauszuholen. „Die Planungsleistungen haben wir erbracht“, konstatierte der Pfarrer. Er verhehlte zugleich nicht, dass die Kirchengemeinde zwar einen gewissen Eigenanteil für den Umbau aufbringen kann, die Maßnahme an sich aber in das Projekt zur Umbettung integriert werden müsste.



„Der Zeitfaktor spielt uns in die Karten“, erklärte Dittmann erleichtert. Er äußerte die Hoffnung, dass sich das Raumklima in der künftigen Grablege doch noch entspannt und keine aufwendige Lösung notwendig ist. Derweil merkte Dirk Herrmann an, dass noch einmal die Klimadaten der Sakristei mit jenen im Schloss verglichen werden sollen.