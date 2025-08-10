Clown Petrino, Schlagersänger Zimmi, Oldtimer und eine Feuershow: Beim 700-Jahr-Fest in Schora ist am 16. August für jeden etwas dabei.

Auf dem Festplatz in Schora ist traditionell immer einiges los.

Schora - Der Countdown läuft. Am 16. August steht Schora Kopf. Ein unvergessliches Dorffest mit tollen Highlights wollen die Einwohner mit ihren Gästen feiern. Der Grund ist ein beträchtlicher: 700. Geburtstag wird gefeiert. Seit vielen Wochen sind die Vorbereitungen in Gange, um einen tollen Nachmittag auf die Beine zu stellen. Jetzt wird es konkret, welcher Programmpunkt, kommt zu welcher Zeit.