  4. Jubiläum im Zerbster Ortsteil: Schora feiert 700 Jahre – Dorffest mit Show, Musik und Oldtimern geplant

Clown Petrino, Schlagersänger Zimmi, Oldtimer und eine Feuershow: Beim 700-Jahr-Fest in Schora ist am 16. August für jeden etwas dabei.

Von Petra Wiese 10.08.2025, 08:15
Auf dem Festplatz in Schora ist traditionell immer einiges los. Foto: Petra Wiese

Schora - Der Countdown läuft. Am 16. August steht Schora Kopf. Ein unvergessliches Dorffest mit tollen Highlights wollen die Einwohner mit ihren Gästen feiern. Der Grund ist ein beträchtlicher: 700. Geburtstag wird gefeiert. Seit vielen Wochen sind die Vorbereitungen in Gange, um einen tollen Nachmittag auf die Beine zu stellen. Jetzt wird es konkret, welcher Programmpunkt, kommt zu welcher Zeit.