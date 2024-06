Zerbst - Die Eichenlaubkränze sind verteilt, die Abiturienten des Francisceums haben es geschafft. Stolz hielten sie ihre Reifezeug- nisse in der Hand, als ihnen die Elftklässler die traditionellen Kränze reichten. Nach der Zeugnisübergabe ging es von der Stadt-halle mit einem Marsch, angeführt vom Fanfarenzug Lindau, zum Francisceum, wo man gleich die nächsten Traditionen, die zum Abitur am Francisceum gehören, in Angriff nahm: den Jahrgangsstein enthüllen und einen Baum pflanzen.

An der festlichen Feierstunde konnten 47 Abiturienten teilnehmen. Mit einem Jahrgangsdurchschnitt von 2,2 zeigte sich Schul-leiterin Kerstin Görner sehr zufrieden. Der Jahrgang wird ihr immer in Erinnerung bleiben, vor allem, weil es Schüler waren und sind, die verinnerlicht haben, was Herzensbildung ist, weil sie verstanden haben, was eine Gesellschaft ausmacht: Menschlichkeit, Fürsorge, Engagement, Freundlichkeit und tätig sein.

Zwei Auszeichnungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft

Besonders stolz ist das Francisceum auf die Schüler, die mit dem Prädikat „sehr gut“, also mit einer deutlichen Eins vor dem Komma, abgeschlossen haben. Dazu gehören Lennert Brodowski mit einem Durchschnitt von 1,0, Sophia Katrin Kushner mit einem Durchschnitt von 1,1, Leon Matthias Böttcher mit einem Durchschnitt von 1,2, Leo Kratzke mit einem Durchschnitt von 1,3, Malte Hanfland mit einem Durchschnitt von 1,4 und Hendrik Klatt mit einem Durchschnitt von 1,4.

Außerdem bekamen Hendrik Klatt für 15 Punkte im Leistungskurs und Leo Kratzke mit 15 Punkten im Grundkurs Physik noch die Ehrung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Weitere schulinterne Ehrungen folgten.

„Vergesst das Francisceum nicht!“

Schulleiterin Görner gab den jungen Erwachsenen noch mit auf den Weg: „Habt die Fähigkeit, Vertrauen in euch und andere zu haben, denn in so manchen Situationen im Leben werdet ihr auf an-dere angewiesen sein und müsst ihnen vertrauen!“ und „Habt Ehrfurcht vor dem Leben, denn es ist kostbar, ihr habt nur das eine.“

Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, gehöre ebenfalls dazu, „denn nur so kann Gemeinschaft entstehen und eine Gesellschaft gestaltet werden.“ Und egal, welchen Weg sie jetzt einschlagen: „Vergesst das Francisceum nicht.“