Serie von Containerbränden hält Zerbster Feuerwehr in Atem

Eine Serie von Brandstiftungen scheint aufgeklärt. Treibt jetzt ein weiterer Feuerteufel in Zerbst sein Unwesen? Dies vermutet die Feuerwehr, denn in den letzten Tagen häufen sich Containerbrände.

In diesem Müllhaus auf dem Hof der Hselopstraße sind gleich Müllcontainer in Flammen aufgegangen.

Zerbst - Ist in Zerbst schon wieder ein Feuerteufel am Werk? Dies vermutet zumindest die Zerbster Feuerwehr, denn nach einem Containerbrand am 4. Januar auf dem Ciervisti-Schulgelände hat in der Nacht zum 8. Januar eine ganze Serie von brennenden Mülltonnen die Zerbster Einsatzkräfte in Atem gehalten.