Für Dienstag, 10. Februar hat die Gewerkschaft GEW zum Streik an Schulen, Kindergärten und Hochschulen aufgerufen. Eltern müssen sich auf Unterrichtsausfälle und Notbetreuung einstellen. Warum die Lage zunächst unübersichtlich ist.

Am Dienstag soll in vielen Landkreisen in Sachsen-Anhalt an den Schulen gestreikt werden. Die Gewerkschaft ruft zum Protest in Magdeburg auf.

Zerbst - Wird es Unterricht geben oder nicht? Diese Frage stellt sich am Dienstag, 10. Februar. Denn da hat die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) Lehrer, Erzieher und Mitarbeiter von Hochschulen zum Streik aufgerufen. Auch Tarifbeschäftigte aus Anhalt Bitterfeld wurden zum Streik nach Magdeburg gerufen. Was das konkret für Schüler an den Schulen bedeutet, könne man nicht sagen, wie es vom Landesschulamt heißt. Die Volksstimme fragte vor Ort nach.