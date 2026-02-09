Die Gewerkschaft hat die Beschäftigten von Schulen und Kitas zum Warnstreik nach Magdeburg gerufen. Schulen im Jerichower Land schalten in den Krisenmodus und verkünden Unterrichtsausfall und Notbetreuung.

Viele Schulen im Jerichower Land rechnen für morgen mit Einschränkungen im Lehrbetrieb. Es droht Unterrichtsausfall und eine Notbetreuung der Schüler.

Burg - Der Streik der Tarifbeschäftigten in Sachsen-Anhalt am 10. Februar trifft auch die Schulen im Jerichower Land mit voller Wucht. Durch streikende Lehrer, Erzieher und Hortbetreuer droht vielerorts ein Unterrichtsausfall oder eine Notbetreuung. Die Volksstimme fragte bei Schulen im Kreis nach den Aussichten für den kommenden Tag.