So beliebt ist Eislaufen im modernen Japan

Als Begründer des Eiskunstlaufens in Japans gilt ein Lehrer aus dem anhaltischen Zerbst. Heute feiern japanische Athleten große Erfolge in der Sportart.

Eiskunstläufer Yuzuru Hanyu - hier 2018 beim Grand Prix in Helsinki - ist in Japan ein Superstar.

Sendai - Der See in der japanischen Großstadt Sendai, auf dem der Zerbster Georg Würfel seinen Schülern Anfang des 20. Jahrhunderts das Eislaufen beibrachte, gilt heute als Geburtsort des Eiskunstlaufens in Japan. Nicht nur Eislaufen, generell Skisport ist eine recht junge Tradition in Japan.