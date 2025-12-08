Die Adventszeit als etwas besonderes zelebrieren, das kann man in Steutz sehr gut. Der Weihnachtsmarkt bot nicht nur Glühwein und Wurst, sondern auch viel Programm aus eigener Hand.

So schön war der Steutzer Weihnachtsmarkt - mit vielen Bildern

Zum Auftakt des Steutzer Weihnachtsmarktes fand das traditionelle Adventskonzert statt, bei dem die teilnehmenden Chöre einzeln, aber auch zusammen auftraten wie hier der Kirchen-, der Männer- und der Jugendchor. Daneben lauschten die Zuhörer der Mandolinengruppe und dem erst neu gegründeten Kinderchor.

Steutz - Auch der Steutzer Weihnachtsmarkt lockte am Sonntag zahlreiche Besucher an. Zum Auftakt fand in der voll besetzten Marienkirche das traditionelle Adventskonzert statt. Neben dem Kirchen- und dem Männerchor lauschten die vielen Zuhörer ebenfalls dem Jugend- und dem erst neu gegründeten Kinderchor sowie der Mandolinengruppe Steutz.