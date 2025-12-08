So schön war der Steutzer Weihnachtsmarkt - mit vielen Bildern
Die Adventszeit als etwas besonderes zelebrieren, das kann man in Steutz sehr gut. Der Weihnachtsmarkt bot nicht nur Glühwein und Wurst, sondern auch viel Programm aus eigener Hand.
Aktualisiert: 08.12.2025, 17:33
Steutz - Auch der Steutzer Weihnachtsmarkt lockte am Sonntag zahlreiche Besucher an. Zum Auftakt fand in der voll besetzten Marienkirche das traditionelle Adventskonzert statt. Neben dem Kirchen- und dem Männerchor lauschten die vielen Zuhörer ebenfalls dem Jugend- und dem erst neu gegründeten Kinderchor sowie der Mandolinengruppe Steutz.